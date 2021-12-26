Парализованный американец написал твит с помощью вживлённого в мозг чипа

62-летний американец с прогрессирующим параличом, которому в 2020 году в мозг вживили устройство, позволяющее взаимодействовать с электроникой, опубликовал твит. Написанный силой мысли текст появился в аккаунте главы стартапа Synchron Томаса Оксли.

"Не нужны клавиши или голосовой ввод. Я смог создать этот твит, просто подумав об этом", — написал парализованный мужчина в "Твиттере".

Благодаря чипу американец может пользоваться компьютером, управлять курсором мыши, просто думая об этом. А недавно он научился самостоятельно заказывать товары в Интернете.