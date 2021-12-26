"Газпром" снова отказался бронировать мощности газопровода Ямал – Европа

На аукционе во время дополнительной сессии "Газпром" вновь не забронировал на 26 декабря мощности газопровода Ямал – Европа для транзита топлива через Польшу, хотя этот маршрут является для компании одним из основных путей поставок газа в Европу. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

"Газпром" не всегда заказывает мощности для транзита на регулярной сессии, которая заканчивается в 19:00 мск. Порой компания использует дополнительную сессию, заканчивающуюся в 4:30 мск, или краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако последнее предложение газопровода Ямал – Европа оказалось невостребованным для российской компании.