"Газпром" снова отказался бронировать мощности газопровода Ямал – Европа
Предложение на аукционе на дополнительной сессии оказалось невостребованным.
Фото © t.me / "Газпром"
На аукционе во время дополнительной сессии "Газпром" вновь не забронировал на 26 декабря мощности газопровода Ямал – Европа для транзита топлива через Польшу, хотя этот маршрут является для компании одним из основных путей поставок газа в Европу. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
"Газпром" не всегда заказывает мощности для транзита на регулярной сессии, которая заканчивается в 19:00 мск. Порой компания использует дополнительную сессию, заканчивающуюся в 4:30 мск, или краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако последнее предложение газопровода Ямал – Европа оказалось невостребованным для российской компании.
Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа с прошлой пятницы — было заказано 26,8 млн кубометров против 31,4 млн в предыдущие дни. Затем мощности ещё снизились — до 3,8 млн в понедельник. 21 декабря "Газпром" приостановил транзит через Польшу в Германию по трубопроводу Ямал – Европа, поставки не возобновляются уже шестой день.
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