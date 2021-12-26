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"Газпром" снова отказался бронировать мощности газопровода Ямал – Европа

Предложение на аукционе на дополнительной сессии оказалось невостребованным.

26 декабря, 06:25
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/gazprom/602" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © t.me / "Газпром"

На аукционе во время дополнительной сессии "Газпром" вновь не забронировал на 26 декабря мощности газопровода Ямал – Европа для транзита топлива через Польшу, хотя этот маршрут является для компании одним из основных путей поставок газа в Европу. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

"Газпром" не всегда заказывает мощности для транзита на регулярной сессии, которая заканчивается в 19:00 мск. Порой компания использует дополнительную сессию, заканчивающуюся в 4:30 мск, или краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако последнее предложение газопровода Ямал – Европа оказалось невостребованным для российской компании.

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Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа с прошлой пятницы — было заказано 26,8 млн кубометров против 31,4 млн в предыдущие дни. Затем мощности ещё снизились — до 3,8 млн в понедельник. 21 декабря "Газпром" приостановил транзит через Польшу в Германию по трубопроводу Ямал – Европа, поставки не возобновляются уже шестой день.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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