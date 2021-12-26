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Опубликовано 26 декабря 2021, 05:58

Переводчик Горбачёва Палажченко рассказал, как можно было сохранить СССР

По его словам, семь или восемь республик готовы были подписать договор о создании нового государства.

Личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачёва Павел Палажченко считает, что Советский Союз можно было сохранить — в формате конфедерации вместе с "семью или восемью" республиками.

"Последнее предложение Горбачёва о конфедеративном союзе было осуществимым. По крайней мере, это гарантировало бы и единые вооружённые силы, и не надо было бы решать проблему ядерного оружия, проблему военно-морского флота и так далее", — сказал Палажченко в беседе с РИА "Новости".

Горбачёв рассказал, как можно было спасти СССР от развала
Горбачёв рассказал, как можно было спасти СССР от развала

По его словам, семь или восемь республик готовы были подписать такой договор. Переводчик Горбачёва считает, что конфедеративный союз был бы лучше, чем полный развал СССР.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести день памяти о развале СССР. Он уверен, что исчезновение Советского Союза с мировой карты стало главной геополитической катастрофой прошлого века.

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Фото © ТАСС / EPA

Юлия Коновалова
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