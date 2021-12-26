Переводчик Горбачёва Палажченко рассказал, как можно было сохранить СССР
По его словам, семь или восемь республик готовы были подписать договор о создании нового государства.
Личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачёва Павел Палажченко считает, что Советский Союз можно было сохранить — в формате конфедерации вместе с "семью или восемью" республиками.
"Последнее предложение Горбачёва о конфедеративном союзе было осуществимым. По крайней мере, это гарантировало бы и единые вооружённые силы, и не надо было бы решать проблему ядерного оружия, проблему военно-морского флота и так далее", — сказал Палажченко в беседе с РИА "Новости".
По его словам, семь или восемь республик готовы были подписать такой договор. Переводчик Горбачёва считает, что конфедеративный союз был бы лучше, чем полный развал СССР.
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