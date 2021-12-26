В "Роскосмосе" поздравили с запуском орбитального телескопа "Джеймс Уэбб"
После того как аппарат доберётся до точки L2, его встретит российская обсерватория "Спектр-РГ".
Кадр из видео с запуском ракеты © Twitter / trashbox_ru
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец поздравил с успешным запуском ракеты Ariane 5 с орбитальным телескопом "Джеймс Уэбб" на борту.
"Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа "Джеймс Уэбб". По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. А там его уже встретит наша российская обсерватория "Спектр-РГ", — написал Струговец в "Фейсбуке".
Напомним, ракета Ariane 5 с телескопом-преемником Hubble стартовала с космодрома Куру 25 декабря. Ожидается, что новый аппарат будет исследовать далёкие звёзды и галактики, а также искать потенциально пригодные для жизни планеты. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал выведение телескопа в космос историческим событием.
Комментариев: 0