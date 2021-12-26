В "Роскосмосе" поздравили с запуском орбитального телескопа "Джеймс Уэбб"

"Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа "Джеймс Уэбб". По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. А там его уже встретит наша российская обсерватория "Спектр-РГ", — написал Струговец в "Фейсбуке".