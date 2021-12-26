НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В "Роскосмосе" поздравили с запуском орбитального телескопа "Джеймс Уэбб"

После того как аппарат доберётся до точки L2, его встретит российская обсерватория "Спектр-РГ".

26 декабря, 05:27

Кадр из видео с запуском ракеты © Twitter / trashbox_ru

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец поздравил с успешным запуском ракеты Ariane 5 с орбитальным телескопом "Джеймс Уэбб" на борту.

"Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа "Джеймс Уэбб". По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. А там его уже встретит наша российская обсерватория "Спектр-РГ", — написал Струговец в "Фейсбуке".

Большой взрыв скоро увидим: Что за супертелескоп "Уэбб" отправили на замену "Хабблу" и чем он лучше

Большой взрыв скоро увидим: Что за супертелескоп "Уэбб" отправили на замену "Хабблу" и чем он лучше

Напомним, ракета Ariane 5 с телескопом-преемником Hubble стартовала с космодрома Куру 25 декабря. Ожидается, что новый аппарат будет исследовать далёкие звёзды и галактики, а также искать потенциально пригодные для жизни планеты. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал выведение телескопа в космос историческим событием.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1