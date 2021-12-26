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Глава МИД Украины Кулеба признал доминирование России в Азовском море

По словам министра, именно РФ диктует развитие ситуации в этом регионе.

26 декабря, 04:57
<p>Ракетный крейсер "Москва". Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Ракетный крейсер "Москва". Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия в военном отношении имеет значительное преимущество над Украиной в Азовском море. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия", — отметил украинский министр в интервью газете The Washington Post.

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Кулеба считает, что в случае войны Россия будет активно использовать своё преимущество для оказания давления на украинские южные города на берегу Азовского моря.

"Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове", — добавил дипломат.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия первой никогда ни на кого не нападала.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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