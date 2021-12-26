Глава МИД Украины Кулеба признал доминирование России в Азовском море

Россия в военном отношении имеет значительное преимущество над Украиной в Азовском море. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия", — отметил украинский министр в интервью газете The Washington Post.

Кулеба считает, что в случае войны Россия будет активно использовать своё преимущество для оказания давления на украинские южные города на берегу Азовского моря.

"Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове", — добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия первой никогда ни на кого не нападала.