Глава МИД Украины Кулеба признал доминирование России в Азовском море
По словам министра, именно РФ диктует развитие ситуации в этом регионе.
Ракетный крейсер "Москва". Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия в военном отношении имеет значительное преимущество над Украиной в Азовском море. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия", — отметил украинский министр в интервью газете The Washington Post.
Кулеба считает, что в случае войны Россия будет активно использовать своё преимущество для оказания давления на украинские южные города на берегу Азовского моря.
"Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове", — добавил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия первой никогда ни на кого не нападала.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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