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Экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Волкер призвал ввести новые санкции против России

По словам дипломата, до сих пор Вашингтон и партнёры накладывали на РФ экономические ограничения лишь после того, как она "сделала что-то плохое". Волкер считает, что эту тенденцию нужно изменить.

26 декабря, 04:27

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire

США и западные страны должны незамедлительно ввести против России новые санкции, чтобы предотвратить "вымогательские требования" Москвы и заставить её пойти на уступки. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

В своей статье на сайте Центра анализа европейской политики дипломат написал, что до сих пор Вашингтон и партнёры накладывали экономические ограничения на РФ лишь после того, как она "сделала что-то плохое".

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"Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации", — заявил экс-спецпредставитель Госдепа.

По его словам, это поможет предотвратить "агрессию" на Украине. Каким образом Россия угрожает Киеву, перемещая войска на своей территории, Волкер при этом не пояснил.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия первой никогда ни на кого не нападала.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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