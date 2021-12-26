Экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Волкер призвал ввести новые санкции против России
По словам дипломата, до сих пор Вашингтон и партнёры накладывали на РФ экономические ограничения лишь после того, как она "сделала что-то плохое". Волкер считает, что эту тенденцию нужно изменить.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire
США и западные страны должны незамедлительно ввести против России новые санкции, чтобы предотвратить "вымогательские требования" Москвы и заставить её пойти на уступки. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
В своей статье на сайте Центра анализа европейской политики дипломат написал, что до сих пор Вашингтон и партнёры накладывали экономические ограничения на РФ лишь после того, как она "сделала что-то плохое".
"Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации", — заявил экс-спецпредставитель Госдепа.
По его словам, это поможет предотвратить "агрессию" на Украине. Каким образом Россия угрожает Киеву, перемещая войска на своей территории, Волкер при этом не пояснил.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия первой никогда ни на кого не нападала.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Комментариев: 0