Юрист Гусятников призвал россиян не выбрасывать старые банковские карты в мусорное ведро

Просроченную банковскую карту нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

По словам юриста, банковскую карту с истекшим сроком действия желательно разрезать, чтобы никто не получил доступ к номеру счёта. Также эксперт отметил, что не стоит выкидывать карту рядом с банкоматами и отделениями банка. Лучше избавиться от неё в другом месте.

"Если вы не намерены больше пользоваться картой, то счёт, к которому она привязана, надо закрыть, особенно если карта кредитная", — добавил Гусятников в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт подчеркнул: если этого не сделать, действие счёта могут продлить, а деньги продолжат списываться. Юрист напомнил, что задолженность облагается штрафами и пенями. Если закрывается кредитная карта, также необходимо взять справку из банка, подтверждающую отсутствие задолженности, заключил юрист.