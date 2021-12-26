Юрист Гусятников призвал россиян не выбрасывать старые банковские карты в мусорное ведро
По словам эксперта, карту с истекшим сроком действия желательно разрезать, чтобы никто не получил доступ к номеру счёта.
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Просроченную банковскую карту нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.
По словам юриста, банковскую карту с истекшим сроком действия желательно разрезать, чтобы никто не получил доступ к номеру счёта. Также эксперт отметил, что не стоит выкидывать карту рядом с банкоматами и отделениями банка. Лучше избавиться от неё в другом месте.
"Если вы не намерены больше пользоваться картой, то счёт, к которому она привязана, надо закрыть, особенно если карта кредитная", — добавил Гусятников в беседе с агентством "Прайм".
Эксперт подчеркнул: если этого не сделать, действие счёта могут продлить, а деньги продолжат списываться. Юрист напомнил, что задолженность облагается штрафами и пенями. Если закрывается кредитная карта, также необходимо взять справку из банка, подтверждающую отсутствие задолженности, заключил юрист.
Ранее эксперт Екатерина Семерикова раскрыла опасность "мёртвых" банковских карт. Сейчас, по данным ЦБ, у россиян на руках около 319,8 миллиона карт, из них "мёртвых" — 95,5 миллиона.
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