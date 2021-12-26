American Thinker: В случае войны российские танки войдут в Киев в первый же день

В случае возможного военного конфликта с Украиной России потребуется менее суток для того, чтобы ввести танки в Киев. Об этом пишет издание The American Thinker.

По мнению его авторов, расширение НАТО на восток после завершения холодной войны было ошибкой — именно это привело к современной напряжённой ситуации. Также в статье отмечается, что боевые действия возможны при попытках Североатлантического альянса включить Украину в свой состав.

"[В случае военного конфликта] российские танки войдут в Киев менее чем через сутки", — подчёркивает издание.

The American Thinker пишет, что для Москвы возможное начало боевых действий "не сопряжено с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане". Издание добавляет, что Российская армия превосходит Вооружённые силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева. Кроме того, даже если глава Белого дома поменяет своё решение, сократившие свой военный потенциал страны альянса не смогут соперничать с Российской армией, считают авторы материала. По мнению издания, политические последствия для РФ ограничатся осуждением, также Запад не сможет дать и экономический отпор Москве.

"В экономическом отношении демократические страны вряд ли поддержат новые антироссийские санкции. Они бы выступили против этой идеи, так как ограничения, несомненно, усугубили бы нынешний экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, и вызвали бы кризис, который бы ударил по их собственным экономикам", — резюмирует The American Thinker.

Ранее Лайф сообщал, что аналитики National Interest отвели Украине трое суток в войне с Россией. По их словам, на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг РФ способна выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек.