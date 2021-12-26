Пьяный тюменец с молотком напал на продавщицу в магазине, но получил отпор. Видео © Официальный сайт ГУ МВД РФ по Тюменской области

В Тюмени пьяный местный житель с молотком явился в круглосуточный магазин за алкоголем, перебрался через прилавок и начал избивать продавщицу. Злоумышленника уже задержали, он во всём сознался. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

Полицию и скорую для пострадавшей вызвал директор магазина. По словам женщины, пьяный покупатель зашёл в магазин, достал из куртки молоток, перелез через прилавок и стал бить её по голове и телу. Женщина не растерялась и оказала сопротивление, она смогла отобрать молоток и вытолкнуть налётчика из-за прилавка. После этого мужчина поспешил скрыться.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили личность и место жительства нападавшего. Им оказался ранее судимый местный житель 1990 года рождения. Правоохранители задержали злоумышленника в его же доме, когда он ещё спал.

Тюменец рассказал, что в тот вечер выпивал со знакомым. Когда алкоголь закончился, он вооружился молотком и отправился за добавкой в круглосуточный магазин.

"Мне пришла в голову идея, что можно и незаконным путём достать себе и денег, и выпивки. Я отправился на улицу, при этом прихватив с собой молоток. Я потребовал кассу, она отказала, я начал наносить хаотичные удары в область лица и корпуса", — сказал подозреваемый.

Против жителя Тюмени возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Решается вопрос об аресте. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.