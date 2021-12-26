В Петербурге гаишник выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой и держал её до приезда взрывотехников. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Инцидент произошёл на проспекте Просвещения. Гаишники остановили машину и попросили у водителя документы, но тот внезапно достал кое-что другое — гранату. Мужчина выдернул чеку, но правоохранитель успел вырвать боеприпас из его рук. Чтобы граната точно не взорвалась, ладонь инспектора обмотали изолентой. Вскоре прибыли взрывотехники и установили, что снаряд учебный.

"Фонтанка" уточняет, что водитель задержан.