В Петербурге гаишник выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой
Чтобы она точно не взорвалась, ладонь правоохранителя обмотали изолентой. В таком состоянии он остался ждать взрывотехников.
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В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой и держал её до приезда взрывотехников. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
Инцидент произошёл на проспекте Просвещения. Гаишники остановили машину и попросили у водителя документы, но тот внезапно достал кое-что другое — гранату. Мужчина выдернул чеку, но правоохранитель успел вырвать боеприпас из его рук. Чтобы граната точно не взорвалась, ладонь инспектора обмотали изолентой. Вскоре прибыли взрывотехники и установили, что снаряд учебный.
"Фонтанка" уточняет, что водитель задержан.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Ставрополья взорвал гранату после семейного скандала. Мужчина получил множественные осколочные ранения, его увезли в больницу.
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