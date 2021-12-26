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В Петербурге гаишник выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой

Чтобы она точно не взорвалась, ладонь правоохранителя обмотали изолентой. В таком состоянии он остался ждать взрывотехников.

26 декабря, 02:27

© t.me / mashmoyka

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД выхватил у пьяного водителя гранату с выдернутой чекой и держал её до приезда взрывотехников. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Инцидент произошёл на проспекте Просвещения. Гаишники остановили машину и попросили у водителя документы, но тот внезапно достал кое-что другое — гранату. Мужчина выдернул чеку, но правоохранитель успел вырвать боеприпас из его рук. Чтобы граната точно не взорвалась, ладонь инспектора обмотали изолентой. Вскоре прибыли взрывотехники и установили, что снаряд учебный.

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"Фонтанка" уточняет, что водитель задержан.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Ставрополья взорвал гранату после семейного скандала. Мужчина получил множественные осколочные ранения, его увезли в больницу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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