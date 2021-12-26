Почти 670 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала 2021 года

За 11 месяцев текущего года почти 670 тысяч иностранцев получили российское гражданство, что почти на 105 тысяч превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сводку МВД РФ по миграционной ситуации.

За аналогичный период 2020 года это число составило 563 342. По данным МВД, в 2021 году также увеличилось количество иностранцев, поставленных на миграционный учёт. Так, если за 11 месяцев 2020 года их было 8 983 944 человека, то в текущем году эта цифра выросла до 11 895 887. Вместе с тем сократился поток въезжающих в Россию граждан из визовых стран. За январь – ноябрь 2021 года иностранцы и лица без гражданства оформили 183 157 виз. За аналогичный период 2020 года данный показатель превысил 206 тысяч.