"Золотой" паспорт: Самый простой способ получить российское гражданство Скоро процесс получения российского паспорта будет значительно упрощён — получить его сможет любой желающий и члены его семьи. Надо будет выполнить всего лишь одно условие. 20 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, который значительно упростит получение российского гражданства любыми иностранцами. Достаточно будет инвестировать в страну от десяти миллионов рублей. Документ разработан Минэкономразвития и полностью одобрен правительством. После того как он будет принят парламентом и подписан президентом, для получения вида на жительство достаточно будет вложить свои деньги в российский бизнес или купить недвижимость. По мнению чиновников, это может привлечь в российскую экономику сотни миллиардов рублей инвестиций.

Мы ожидаем по программе от 400 до 600 человек в год и привлечения от них 200 миллиардов рублей прямых, дополнительных инвестиций Дмитрий Вольвач Замминистра экономического развития

По данным Банка России, из-за пандемии поток иностранных инвестиций в Россию значительно сократился. В прошлом году приток прямых иностранных инвестиций составил лишь девять с половиной миллиардов долларов, то есть 30% от уровня предыдущего, 2019-го ($32 миллиарда).

Самый малозатратный вариант для иностранца для получения вида на жительство в России — открыть ИП, вложить в него десять миллионов рублей и принять на работу не менее десяти россиян. Можно также инвестировать в любую российскую компанию старше трёх лет 15 миллионов рублей, трудоустроившую не менее 25 человек и заплатившую за это время не менее шести миллионов рублей налогов. Или же можно просто купить в России недвижимость или государственные облигации на сумму 30 миллионов рублей и владеть этими активами не менее трёх лет.

— По сравнению с аналогичными программами в других странах условия вполне выполнимые, — говорит эксперт инвесткомпании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Уверен, что такие условия станут наиболее интересны выходцам из стран СНГ, которые хотели бы получить российское гражданство по упрощённой схеме. В России очень много, например, бригад с Украины или из Молдовы, которые занимаются ремонтом и предоставлением различных бытовых услуг. Вместо получения, например, патента или просто "серой" занятости они смогут учредить юрлицо и легально работать в России.

Кроме того, после ужесточения правил пребывания иностранцев (им теперь надо каждые три месяца проходить медосмотр) такое упрощённое получение гражданства может быть интересно и высокопрофессиональным иностранным специалистам, работающим в России.

— Вместо того чтобы каждые три месяца посещать миграционные центры, им будет значительно проще получить российский паспорт, — соглашается экономист Татьяна Ардыбашева. — И это только плюсы. Ведь эти люди не только привозят в нашу страну деньги, но зачастую и новые технологии. Для них инвестирование в размере 15–50 миллионов рублей может стать отличным вариантом. И это выгодно и простым россиянам. Это не просто привлечение денег, это новые рабочие места и вообще активизация экономической деятельности.

Авторы Александра Баязитова