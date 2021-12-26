Экономист Белхароев назвал условие подорожания бензина до 100 рублей за литр

Пока государство контролирует цены на бензин, резких скачков не ожидается, но при изменении ситуации топливо может подорожать до 100 рублей и выше. Об этом рассказал доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По словам эксперта, главный фактор, останавливающий рост цен, — это регулирование ценообразования на рынке сырья. Главную роль в поддержании стоимости играют валютные интервенции Банка России. Их основная задача — поддержка курса рубля. Однако полностью затормозить рост цен на топливо не удаётся, отмечает специалист. Во-первых, из-за деятельности монополий.

"Вертикально интегрированные компании (ВИНК) вытеснили с рынка мелких собственников АЗС: из-за высоких оптовых цен на бензин малый бизнес в этой сфере перестал быть рентабельным. ВИНК контролируют розничные цены на топливо. В настоящее время практически весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности 10 ВИНК, которые в состоянии обрушить рынок топлива", — заявил Белхароев в беседе с агентством "Прайм".

В качестве второй причины эксперт назвал высокую налоговую составляющую в цене, на которую приходится 70%. Данный фактор не позволяет сбить цены, даже когда нефть дешевеет на мировом рынке.

Вместе с тем Белхароев подчёркивает, что контроль со стороны государства позволяет избежать резкого скачка цен: власти делают всё, чтобы не допустить роста социального недовольства.