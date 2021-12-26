ЕС подал на Россию жалобу в ВТО, оценив свои потери из-за импортозамещения в €290 млрд

Еврокомиссия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на Россию, в которой утверждается, что РФ "незаконно дискриминировала" продукцию европейских компаний на сумму 290 миллиардов евро.

"С 2015 года Россия постепенно расширяет свою политику импортозамещения за счёт использования различных ограничений и стимулов. Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в контрактах на закупку определёнными государственными организациями, а также юридическими лицами в инвестиционных проектах, финансируемых государством. Экономический эффект для компаний ЕС очень значителен. В 2019 году стоимость опубликованных тендеров государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей, что составляет около 290 миллиардов евро и эквивалентно 21% ВВП России", — говорится в жалобе.

Европейцы оспаривают три российские меры:

Дискриминационная оценка заявок на закупку: на этапе оценки своих закупок некоторые связанные с государством организации вычитают от 15% (до 30% для определённых товаров) из предложенной цены на отечественные товары или услуги. Если затем будет выбрана заявка с товарами или услугами российской организации, то впоследствии всё равно будет выплачена полная цена.

Требования к предварительным разрешениям: российским компаниям, которые хотят закупать определённую продукцию машиностроения за рубежом, требуется разрешение российской комиссии по импортозамещению. Это разрешение, по-видимому, выдаётся на произвольной основе и не требуется для приобретения отечественной машиностроительной продукции.

Требования к национальным квотам при закупках: из почти 250 товаров, включая транспортные средства, оборудование, медицинские и текстильные изделия, до 90% должны быть отечественными.

В связи с этим ЕС просит ВТО создать комиссию по урегулированию споров.