ЕС подал на Россию жалобу в ВТО, оценив свои потери из-за импортозамещения в €290 млрд
В Евросоюзе оспаривают три российские меры, которые, как утверждается, негативно повлияли на европейские компании.
Флаг Евросоюза © ТАСС / DPA
Еврокомиссия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на Россию, в которой утверждается, что РФ "незаконно дискриминировала" продукцию европейских компаний на сумму 290 миллиардов евро.
"С 2015 года Россия постепенно расширяет свою политику импортозамещения за счёт использования различных ограничений и стимулов. Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в контрактах на закупку определёнными государственными организациями, а также юридическими лицами в инвестиционных проектах, финансируемых государством. Экономический эффект для компаний ЕС очень значителен. В 2019 году стоимость опубликованных тендеров государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей, что составляет около 290 миллиардов евро и эквивалентно 21% ВВП России", — говорится в жалобе.
Европейцы оспаривают три российские меры:
- Дискриминационная оценка заявок на закупку: на этапе оценки своих закупок некоторые связанные с государством организации вычитают от 15% (до 30% для определённых товаров) из предложенной цены на отечественные товары или услуги. Если затем будет выбрана заявка с товарами или услугами российской организации, то впоследствии всё равно будет выплачена полная цена.
- Требования к предварительным разрешениям: российским компаниям, которые хотят закупать определённую продукцию машиностроения за рубежом, требуется разрешение российской комиссии по импортозамещению. Это разрешение, по-видимому, выдаётся на произвольной основе и не требуется для приобретения отечественной машиностроительной продукции.
- Требования к национальным квотам при закупках: из почти 250 товаров, включая транспортные средства, оборудование, медицинские и текстильные изделия, до 90% должны быть отечественными.
В связи с этим ЕС просит ВТО создать комиссию по урегулированию споров.
"Мы вас душим санкциями, а вы не душитесь": Почему США после неудачных попыток разрушить экономику России вспомнили о нормах ВТО
Ранее в США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО из-за импортозамещения. В Вашингтоне считают, что действия Москвы ставят американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишают возможности честной конкуренции. Сенатор Анатолий Широков назвал обвинения США смешными, подчеркнув, что многочисленные санкции, которые наложены на РФ США, являются не чем иным, как, собственно, нарушением любых принципов ВТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не согласился с обвинениями Вашингтона, отметив, что Россия "ничего не нарушает в этой области".
Лента новостей
Экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Волкер призвал ввести новые санкции против России
сегодня в 04:27
Экономист Белхароев назвал условие подорожания бензина до 100 рублей за литр
сегодня в 04:17
Тутберидзе — об итогах ЧР по фигурному катанию: Просто рады, что девочки отобрались на ОИ
сегодня в 04:04
Комментариев: 0