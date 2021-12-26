НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не орала так никогда в жизни": Певица Наталья Подольская рассказала, как чуть не потеряла ребёнка от Владимира Преснякова

Артистка призналась, что рассказала эту историю не для того, чтобы её пожалели, а чтобы похвалить супруга, который "среагировал настолько молниеносно".

26 декабря, 05:40
<p>Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWwDxDTslM1/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliapodolskaya</a></p>

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото © Instagram / nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская рассказала о сложной беременности в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым. Артистка сообщила, что была на грани потери ребёнка.

По словам Подольской, её вторая беременность едва не обернулась трагедией из-за отслоения плаценты.

"Я чудом выкарабкался": Пресняков рассказал, как Подольская спасла ему жизнь

"Я чудом выкарабкался": Пресняков рассказал, как Подольская спасла ему жизнь

"С Ваней всегда всё было хорошо, но такое бывает, просто низкая плацентация — и отслоилась", — поделилась певица в эфире программы "Секрет на миллион".

По словам артистки, медики советовали ей во время беременности беречь себя и как можно больше лежать. Однако она была очень занята ремонтом и не хотела оставаться без дела. На девятом месяце у Подольской случилось отслоение и началось кровотечение. К счастью, врачам удалось сохранить жизнь матери и ребёнку после экстренного кесарева.

Подольская в купальнике хотела показать, что у неё фигура модели, но один нюанс выдал её с головой

Подольская в купальнике хотела показать, что у неё фигура модели, но один нюанс выдал её с головой

"Не орала так никогда в жизни, потому что у меня случилось кровотечение. Я это рассказываю не для того, чтобы меня все пожалели. Уверена, что я не единственная в такой ситуации. Рассказываю, чтобы похвалить Вову, который среагировал настолько молниеносно! Так круто, что от момента, как это случилось, и до того, как Ваня появился на свет, прошёл час", — отметила Подольская.

Сын Иван родился у пары 22 октября 2020 года. Ранее Подольская рассказала, за что уволила его няню. Участница "Фабрики звёзд" призналась, что она не слишком требовательна, но беспокоится за безопасность своего ребёнка.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1