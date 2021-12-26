Певица Наталья Подольская рассказала о сложной беременности в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым. Артистка сообщила, что была на грани потери ребёнка.

По словам Подольской, её вторая беременность едва не обернулась трагедией из-за отслоения плаценты.

"С Ваней всегда всё было хорошо, но такое бывает, просто низкая плацентация — и отслоилась", — поделилась певица в эфире программы "Секрет на миллион".

По словам артистки, медики советовали ей во время беременности беречь себя и как можно больше лежать. Однако она была очень занята ремонтом и не хотела оставаться без дела. На девятом месяце у Подольской случилось отслоение и началось кровотечение. К счастью, врачам удалось сохранить жизнь матери и ребёнку после экстренного кесарева.