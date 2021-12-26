"Не орала так никогда в жизни": Певица Наталья Подольская рассказала, как чуть не потеряла ребёнка от Владимира Преснякова
Артистка призналась, что рассказала эту историю не для того, чтобы её пожалели, а чтобы похвалить супруга, который "среагировал настолько молниеносно".
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото © Instagram / nataliapodolskaya
Певица Наталья Подольская рассказала о сложной беременности в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым. Артистка сообщила, что была на грани потери ребёнка.
По словам Подольской, её вторая беременность едва не обернулась трагедией из-за отслоения плаценты.
"С Ваней всегда всё было хорошо, но такое бывает, просто низкая плацентация — и отслоилась", — поделилась певица в эфире программы "Секрет на миллион".
По словам артистки, медики советовали ей во время беременности беречь себя и как можно больше лежать. Однако она была очень занята ремонтом и не хотела оставаться без дела. На девятом месяце у Подольской случилось отслоение и началось кровотечение. К счастью, врачам удалось сохранить жизнь матери и ребёнку после экстренного кесарева.
"Не орала так никогда в жизни, потому что у меня случилось кровотечение. Я это рассказываю не для того, чтобы меня все пожалели. Уверена, что я не единственная в такой ситуации. Рассказываю, чтобы похвалить Вову, который среагировал настолько молниеносно! Так круто, что от момента, как это случилось, и до того, как Ваня появился на свет, прошёл час", — отметила Подольская.
Сын Иван родился у пары 22 октября 2020 года. Ранее Подольская рассказала, за что уволила его няню. Участница "Фабрики звёзд" призналась, что она не слишком требовательна, но беспокоится за безопасность своего ребёнка.
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