Кадры допроса поджигателя "Ленты" в Томске. Видео © Instagram / police_tomsk

27-летний житель Томска Денис З., которого накануне задержали по подозрению в поджоге гипермаркета "Лента", рассказал на допросе, как пытался устроить пожар. Видео опубликовала пресс-служба регионального управления МВД России.

Денис признался, что приехал в магазин специально, чтобы устроить поджог. Растворитель, который он разлил на прилавок с пиротехникой, злоумышленник нашёл в том же гипермаркете, как и зажигалку, которой затем разжёг пламя.

В полиции добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и уничтожении чужого имущества. Следователи предъявили фигуранту обвинения.