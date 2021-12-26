Поехал специально, чтобы устроить пожар: Полиция показала кадры допроса поджигателя томской "Ленты"
Ранее мужчине предъявили обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества.
Фото © Instagram / police_tomsk
Кадры допроса поджигателя "Ленты" в Томске. Видео © Instagram / police_tomsk
27-летний житель Томска Денис З., которого накануне задержали по подозрению в поджоге гипермаркета "Лента", рассказал на допросе, как пытался устроить пожар. Видео опубликовала пресс-служба регионального управления МВД России.
Денис признался, что приехал в магазин специально, чтобы устроить поджог. Растворитель, который он разлил на прилавок с пиротехникой, злоумышленник нашёл в том же гипермаркете, как и зажигалку, которой затем разжёг пламя.
В полиции добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и уничтожении чужого имущества. Следователи предъявили фигуранту обвинения.
Напомним, 25 декабря в Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Инцидент в отделе фейерверков произошёл около четырёх часов дня по местному времени. Огонь разошёлся на площади 20 квадратных метров. Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников, никто не пострадал. Местная прокуратура после случившегося заявила, что проверит все ТЦ Томска.
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