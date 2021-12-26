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Поехал специально, чтобы устроить пожар: Полиция показала кадры допроса поджигателя томской "Ленты"

Ранее мужчине предъявили обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества.

26 декабря, 06:21

Фото © Instagram / police_tomsk

Кадры допроса поджигателя "Ленты" в Томске. Видео © Instagram / police_tomsk

27-летний житель Томска Денис З., которого накануне задержали по подозрению в поджоге гипермаркета "Лента", рассказал на допросе, как пытался устроить пожар. Видео опубликовала пресс-служба регионального управления МВД России.

Денис признался, что приехал в магазин специально, чтобы устроить поджог. Растворитель, который он разлил на прилавок с пиротехникой, злоумышленник нашёл в том же гипермаркете, как и зажигалку, которой затем разжёг пламя.

В полиции добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и уничтожении чужого имущества. Следователи предъявили фигуранту обвинения.

Поджигатель "Ленты" в Томске объяснил свой поступок желанием "избавиться от конкурентов"

Поджигатель "Ленты" в Томске объяснил свой поступок желанием "избавиться от конкурентов"

Напомним, 25 декабря в Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Инцидент в отделе фейерверков произошёл около четырёх часов дня по местному времени. Огонь разошёлся на площади 20 квадратных метров. Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников, никто не пострадал. Местная прокуратура после случившегося заявила, что проверит все ТЦ Томска.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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