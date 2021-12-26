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Кинолог перечислил самые популярные породы собак у россиян в 2021 году

Примечательно, что в первую четвёрку не вошла ни одна разновидность питомцев крупных размеров.

26 декабря, 06:00
<p>Вельш-корги пемброк. Фото © Pixabay</p>

Вельш-корги пемброк. Фото © Pixabay

Россияне в 2021 году стали чаще заводить в качестве домашних питомцев небольших собак. В частности, выросла популярность такой породы, как вельш-корги пемброк, рассказал в беседе с РИА "Новости" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Неудивительно, что эти любимцы королевы Великобритании покоряют сердца россиян. Они славятся своим природным магнетизмом, привлекательной внешностью и очарованием. Если в том году эта порода занимала лишь шестую строчку рейтинга самых популярных пород, то в этом году корги уже на четвёртом месте", — рассказал Голубев.

Кинолог Голубев объяснил, как определиться с необходимостью завести собаку

Кинолог Голубев объяснил, как определиться с необходимостью завести собаку

По его словам, из-за небольшого размера корги удобно держать дома, а благодаря высокоразвитому интеллекту эти собаки не будут сильно докучать хозяину. К тому же корги хорошо поддаются дрессировке и с радостью составят компанию на прогулке. Третье место по популярности среди россиян занял йоркширский терьер. Вторую строчку — чихуа-хуа, а возглавил рейтинг немецкий шпиц, который вот уже шестой год является самой распространённой породой собак в России.

Немецкий шпиц. Фото © Pixabay

Немецкий шпиц. Фото © Pixabay

Также кинолог отметил рост популярности пуделей. Эти собаки считаются долгожителями и обладателями крепкого здоровья. Однако Голубев напомнил, что из-за густой шерсти пудели требуют к себе особого внимания и тщательного ухода.

Пудель. Фото © Pixabay

Пудель. Фото © Pixabay

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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