Кинолог перечислил самые популярные породы собак у россиян в 2021 году

Россияне в 2021 году стали чаще заводить в качестве домашних питомцев небольших собак. В частности, выросла популярность такой породы, как вельш-корги пемброк, рассказал в беседе с РИА "Новости" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Неудивительно, что эти любимцы королевы Великобритании покоряют сердца россиян. Они славятся своим природным магнетизмом, привлекательной внешностью и очарованием. Если в том году эта порода занимала лишь шестую строчку рейтинга самых популярных пород, то в этом году корги уже на четвёртом месте", — рассказал Голубев.

По его словам, из-за небольшого размера корги удобно держать дома, а благодаря высокоразвитому интеллекту эти собаки не будут сильно докучать хозяину. К тому же корги хорошо поддаются дрессировке и с радостью составят компанию на прогулке. Третье место по популярности среди россиян занял йоркширский терьер. Вторую строчку — чихуа-хуа, а возглавил рейтинг немецкий шпиц, который вот уже шестой год является самой распространённой породой собак в России.

Немецкий шпиц. Фото © Pixabay

Также кинолог отметил рост популярности пуделей. Эти собаки считаются долгожителями и обладателями крепкого здоровья. Однако Голубев напомнил, что из-за густой шерсти пудели требуют к себе особого внимания и тщательного ухода.

Пудель. Фото © Pixabay