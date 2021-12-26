Эксперт по ЧС Иванов перечислил самые опасные новогодние развлечения

В новогодний период риск возникновения пожаров повышается, так как люди используют неисправные гирлянды, декоративные свечи и пиротехнику, рассказал замруководителя Департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Андрей Иванов.

"Более 70% от общего количества пожаров на территории столицы происходит в жилом секторе. И большая часть из них случается по вине людей, то есть основной причиной является неосторожное обращение с огнём", — подчеркнул Иванов в беседе с РИА "Недвижимость".

Он призвал жителей аккуратно обращаться с опасными новогодними развлечениями: в квартирах жечь бенгальские огни вдали от штор и легковоспламеняемых материалов, пиротехнику использовать только на улице на расстоянии от жилых домов, общественных пространств, автомобилей и чужих балконов. Иванов обратил внимание на то, что запускать фейерверки и петарды на водоёмах — это плохая идея, так как даже при длительных морозах лёд в некоторых местах может быть очень тонким. К выбору пиротехники нужно тоже подходить серьёзно, всегда спрашивать у продавца сертификат соответствия и внимательно читать инструкцию.

Иванов также добавил, что в зимнее время люди часто оставляют обогревательные приборы, из-за чего происходит перегрузка электросетей и начинается пожар. Чтобы обезопасить себя и свой дом, эксперт советует приобрести огнетушитель и установить в квартире дымовой датчик.