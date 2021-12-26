В Приморском крае из-за морозов 850 человек остались без света
Сейчас ведутся работы по устранению аварийной ситуации, вернуть жителям электричество планируется ночью.
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В Приморском крае несколько районов остались без света из-за аномальных морозов. Для устранения аварийной ситуации был создан оперативный штаб. Чтобы вернуть электричество 850 жителям региона, к работе привлекли 16 специалистов в составе трёх бригад, сообщает местная администрация.
"В течение последних суток в муниципалитетах Приморья фиксировались отключения от электричества. Так, аварийные ситуации возникали в Находкинском городском округе, Большом Камне, Владивостоке, Надеждинском, Партизанском, Хасанском районах. Большинство отключений оперативно устранялись аварийными бригадами. Чаще всего технологические нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур", — говорится в сообщении.
Власти отмечают, что наиболее сложная ситуация была в Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районах. Для увеличения напряжения и восстановления качества подачи электроэнергии была построена новая ЛЭП 6 кВ в районе посёлка Соловей-Ключ протяжённостью три километра. Во время непогоды котельные и водозаборы продолжали работать, их переводили на резервные источники питания.
"В Шкотовском районе основная часть потребителей запитана, остаётся без электричества примерно 850 человек, подать им свет планируется этой ночью", — уточняется на сайте Правительства Приморья.
Ранее в Сочи продлили штормовое предупреждение ещё на день. Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.
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