В Приморском крае из-за морозов 850 человек остались без света

В Приморском крае несколько районов остались без света из-за аномальных морозов. Для устранения аварийной ситуации был создан оперативный штаб. Чтобы вернуть электричество 850 жителям региона, к работе привлекли 16 специалистов в составе трёх бригад, сообщает местная администрация.

"В течение последних суток в муниципалитетах Приморья фиксировались отключения от электричества. Так, аварийные ситуации возникали в Находкинском городском округе, Большом Камне, Владивостоке, Надеждинском, Партизанском, Хасанском районах. Большинство отключений оперативно устранялись аварийными бригадами. Чаще всего технологические нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что наиболее сложная ситуация была в Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районах. Для увеличения напряжения и восстановления качества подачи электроэнергии была построена новая ЛЭП 6 кВ в районе посёлка Соловей-Ключ протяжённостью три километра. Во время непогоды котельные и водозаборы продолжали работать, их переводили на резервные источники питания.

"В Шкотовском районе основная часть потребителей запитана, остаётся без электричества примерно 850 человек, подать им свет планируется этой ночью", — уточняется на сайте Правительства Приморья.