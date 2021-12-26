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Огромная трещина появилась на мосту во Владивостоке из-за мороза

В ходе обследования места происшествия специалисты пришли к выводу, что угрозы разрушения конструкции нет.

26 декабря, 07:30
<p>Трещина на Рудневском мосту ©<a href="https://primamedia.ru/news/1215873/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> PrimaMedia</a></p>

Трещина на Рудневском мосту © PrimaMedia

Во Владивостоке на Рудневском мосту появилась огромная трещина шириной во всю проезжую часть, причиной стали сильные морозы. Об этом сообщила администрация города.

"Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись", — говорится на странице администрации в "Инстаграме".

Уточняется, что в результате обследования места происшествия специалисты пришли к выводу, что угрозы разрушения моста нет. Конструктивные элементы в норме, опорные части находятся в штатном положении. Трещина, несмотря на свои размеры, не повлияет на надёжность моста.

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Ранее стало известно, что из-за морозов в Приморском крае 850 человек остались без света. Сейчас ведутся работы по устранению аварийной ситуации, вернуть жителям электричество планируется ночью.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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