Огромная трещина появилась на мосту во Владивостоке из-за мороза

Во Владивостоке на Рудневском мосту появилась огромная трещина шириной во всю проезжую часть, причиной стали сильные морозы. Об этом сообщила администрация города.

"Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись", — говорится на странице администрации в "Инстаграме".

Уточняется, что в результате обследования места происшествия специалисты пришли к выводу, что угрозы разрушения моста нет. Конструктивные элементы в норме, опорные части находятся в штатном положении. Трещина, несмотря на свои размеры, не повлияет на надёжность моста.