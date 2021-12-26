NYT: Неопытность Зеленского и его окружения может привести к войне
При этом аналитики опасаются, что это грозит ещё больше ухудшить отношения России и США.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire
К масштабной войне в Донбассе может привести отсутствие управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского, полагает The New York Times. Издание напомнило, что в политику лидер страны пришёл из телевизионных шоу. И даже его нынешнее окружение — это преданные ему актёры и комики, а не профессионалы.
"В мире всё больше растёт обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причём не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьёзно ухудшить отношения между Россией и США", — отметил журналист издания Эндрю Крамер.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила о подготовке Киева к силовому решению "проблемы Донбасса", обратив внимание на увеличение оборонного бюджета страны на 20% — до 12 миллиардов долларов. При этом Запад пытается сделать Россию стороной конфликта на Украине и обвиняет в стягивании войск к границе.
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