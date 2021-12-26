NYT: Неопытность Зеленского и его окружения может привести к войне

К масштабной войне в Донбассе может привести отсутствие управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского, полагает The New York Times. Издание напомнило, что в политику лидер страны пришёл из телевизионных шоу. И даже его нынешнее окружение — это преданные ему актёры и комики, а не профессионалы.

"В мире всё больше растёт обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причём не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьёзно ухудшить отношения между Россией и США", — отметил журналист издания Эндрю Крамер.