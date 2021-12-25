Раковая опухоль британской МИ6: Какой ударный кулак для боёв в Донбассе соберёт Эрдоган Лайф собрал версии о том, как поддерживаемый британской разведкой турецкий лидер может попытаться втянуть Россию в новую войну. 24 декабря, 21:40 Фото © Getty Images / Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency

Одним из возможных участников военной кампании в Донбассе может стать Турция. Теоретически Эрдоган, строящий планы по возрождению Османской империи и имеющий связи с британской разведкой, может попробовать вмешаться в борьбу за Северное Причерноморье. В условиях, когда военное сотрудничество с Украиной становится всё более тесным, а остальные страны НАТО отказались вводить свои войска, последним аргументом Запада в Донбассе может оказаться турецкая армия.

Турецкое издание Haberturk пишет, что Анкара может участвовать в операции НАТО, которая будет проходить на Украине. Дело в том, что члены НАТО поочерёдно командуют силами быстрого реагирования и в 2021 году управление ими принадлежит Анкаре. Согласно опубликованной статье, сейчас прорабатывается план, согласно которому в случае "российской агрессии" на Украину будет переброшено примерно 40 тысяч военнослужащих.

Как полагает политолог Алексей Мартынов, политика современной Турции, которую проводит Эрдоган, вполне может допускать и такой поворот. В условиях построения пантюркистского мира президент не видит принципиальных союзников, интересы которых представлялись бы ему важными. Отношения с Россией для Турции остаются ситуативными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

— Участие в украинском бардаке, как мы видим, ему не претит. Турция уже договаривается с Киевом, поставляя туда ударные беспилотники и другую военизированную продукцию. По мнению турецкого президента, тюркский мир охватывает не только Турцию, но и всё Причерноморье, Закавказье, Среднюю Азию, собственно, он даже заявлял, что Иерусалим — османский город. При этом все его "манечки" подогреваются старыми друзьями. Например, его старый знакомый Ричард Мур, что возглавляет МИ6 и является замминистра иностранных дел Великобритании, начинал свою карьеру как раз в Турции. Там он оказывал помощь в продвижении молодого и энергичного политика Эрдогана на выборах мэра Стамбула, это был его первый успех, который обеспечил движение по карьерной лестнице. Естественно, старые связи не утрачены. Британия продолжает ковырять ближневосточную болячку, которая всегда была крайне важным элементом в английской политике, — сказал эксперт.

Турецкий корпус в боях за Украину. © LIFE

В случае если Турция действительно попробует отправить войска на Украину, это произойдёт морским путём, считает военный эксперт Михаил Тимошенко.

— Чтобы перебросить такое количество войск, нужно как минимум полдюжины больших десантных кораблей. Однако всё это больше напоминает шантаж, но если это действительно будет происходить, то это подкрепление ВСУ вызовет такой пожар, что уже сложно будет его потушить. Также встаёт вопрос времени. Он решается из следующих соображений: сколько транспорта сразу может принять Украина и выгружать одновременно и где именно могут принять корабли? В Одессе — да, в Николаеве — да, в Мариуполе — нет. Так что нужно смотреть на заполняемость этих портов и уже прикидывать, как скоро это произойдёт, — подчеркнул он.

При этом США и Британия заявили, что войска их стран не будут участвовать в войне по отражению "агрессии России", страны Прибалтики лишь попросили предоставить Украине больше вооружения, да и сама Турция ранее не участвовала в подобных провокациях, отметил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Нагорный Карабах. Российские миротворцы на блокпосту возле Гетавана. Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

— Во время войны в Карабахе со стороны Турции участвовали военные инструкторы, велась координация на штабном уровне, но регулярных войск не было. Кстати, и опыт Сирии это показывает. Мы, конечно, бодаемся на дорогах, но координация начштабов идёт постоянная. Есть большой нюанс: Турция — член НАТО. В случае если она туда полезет вопреки всем, то нарушит устав, а Вашингтону это не нужно. Путин же не даром сказал, что Россия будет воевать не с отдельными членами, а с центром принятия решения, то есть с Брюсселем и Вашингтоном, — сказал эксперт.

Литовкин добавил, что вряд ли Турция будет перебрасывать войска транспортной авиацией, так как даже США во время активной фазы войны в Ираке и Афганистане арендовали российские транспортники, чтобы ротировать войска и пополнять резервы.

— Расстояние 500 километров корабль идёт со скоростью 40–50 километров в час, за сутки могут успеть провести такую операцию. Но я не думаю, что Турция может совершить мгновенное развёртывание, как это сделала Россия в Сирии. Я полагаю, что переброска войск займёт месяц-два, им же не требуется мгновенно вступать в бой, — подчеркнул он.

Авторы Никита Юрченко