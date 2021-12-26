МВД: Россияне смогут получать электронные паспорта с января 2023 года

Электронные паспорта гражданам России начнут выдавать с января 2023 года, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года", — уточнила она в эфире радио "Милицейская волна".

Казакова добавила, что паспорта в виде пластиковой карты, содержащей электронный носитель информации, смогут получить все желающие. По оценкам МВД, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тысяч.