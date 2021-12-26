Больше 30 машин оказались в снежном плену на трассе М5 в Башкирии

Более 30 автомобилей оказались в снежном плену в Башкирии, на которую сегодня обрушилась сильнейшая метель. Как сообщили в Государственном комитете республики по ЧС, 33 машины застряли на трассе М5 на участке дороги между населёнными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района. К месту уже добрались дорожные службы.

"На данный момент на перекрёсток прибыли два КамАЗа с ковшами из г. Туймазы, пошли в сторону н.п. Серафимовский к стоящему поперёк дороги большегрузу. Возле АЗС заработал кемпинг (обогрев, горячая еда, питьё)", — рассказали в Госкомитете.

В ведомстве напомнили об опасности длительных поездок в сложных метеоусловиях. При этом там пояснили, что, если поездка неизбежна, необходимо сперва тщательно проверить автомобиль на наличие неисправностей, запастись одеждой, едой и топливом, зарядить мобильный телефон и соблюдать ПДД.