В массовом ДТП с 15 авто на трассе в Башкирии погиб человек
Авария произошла на территории Кармаскалинского района. Информация о пострадавших уточняется.
Место массового ДТП в Башкирии на трассе Уфа – Оренбург. Кадр из видео © Telegram / СОБЫТИЯ | Башкортостан
Место массового ДТП в Башкирии на трассе Уфа – Оренбург. Видео © Telegram / СОБЫТИЯ | Башкортостан
ДТП с участием примерно 15 автомобилей произошло во время сильной метели на трассе Уфа – Оренбург в Башкортостане. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.
"На 49-м километре автодороги Уфа – Оренбург зарегистрировано ДТП с участием порядка 15 машин. По имеющейся информации, один человек погиб", — рассказали в ведомстве. Сведения о пострадавших уточняются.
В республике сохраняется сложная дорожная ситуация. Движение для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных такси, легковых такси ограничено на нескольких участках трассы Р-24, а также на участке трассы М-7 "Волга". Как сообщали в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС, более 30 грузовых и легковых автомобилей застряли на трассе М-5 в Башкирии.
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