В массовом ДТП с 15 авто на трассе в Башкирии погиб человек

Место массового ДТП в Башкирии на трассе Уфа – Оренбург. Видео © Telegram / СОБЫТИЯ | Башкортостан

ДТП с участием примерно 15 автомобилей произошло во время сильной метели на трассе Уфа – Оренбург в Башкортостане. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

"На 49-м километре автодороги Уфа – Оренбург зарегистрировано ДТП с участием порядка 15 машин. По имеющейся информации, один человек погиб", — рассказали в ведомстве. Сведения о пострадавших уточняются.