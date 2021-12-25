Лазарев, Лобода и другие: Как наши звёзды встречали Новый год десятки лет назад

Стас Костюшкин

Фото © Instagram / stas_kostyushkin_official

С Новым годом, как и у многих из нас, у Стаса связано много историй. С самого детства мальчик нисколько не боялся Деда Мороза — сразу шёл требовать подарки. Когда юноша поступил в театральный вуз, перед праздниками он частенько сам подрабатывал на ёлках в роли Дедушки. Но поздравлял будущий певец не только детей — однажды его пригласили в дом престарелых поздравить чью-то бабушку и вручить ей подарок. Вот только женщина попросила его снять костюм и поговорить с ней по душам — так давно она не общалась с молодёжью. Этот случай Костюшкин помнит до сих пор.

Ляйсан Утяшева

Фото © Instagram / liasanutiasheva

На старой фотографии маленькая гимнастка позирует в своём любимом свитере, который связала мама. Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как мама Утяшевой Зульфия скоропостижно скончалась от инфаркта. Теперь Ляйсан сама учится вязать. Есть для кого: у звезды подрастают сын Роберт и дочка София, пишет kp.ru.

Светлана Лобода

Фото © Instagram / lobodaofficial

Зиму девочка очень любила, ведь тогда она могла проводить каждые выходные на льду. Поэтому и новогодние фото у неё были очень яркими — на коньках. С этим снимком у Светланы даже связана история. Она с детства мечтала стать артисткой, и мама учила её, что всё получится, если усердно над этим трудиться. Правда, после этого Света ещё раз вышла на лёд, полная уверенности в своих силах, и упала, выбив два передних зуба.

Сергей Лазарев

Фото © Instagram / lazarevsergey

В преддверии новогодних праздников у маленького Серёжи всегда был аврал. Впрочем, у взрослого всё осталось так же. С детства мальчик пел и танцевал, поэтому декабрь был под завязку забит выступлениями. Когда Лазарев поделился снимком рядом с домашней ёлкой, фанаты удивились: сын певца Никита подрастает очень похожим на папу.

Андрей Малахов

Фото © Instagram / malakhov007