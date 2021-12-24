Сектор "Разочарование" на барабане! 5 ужасных призов участников шоу "Поле чудес"

Нередко во время записи программ происходили до боли обидные случаи. Когда на барабане выпадал сектор "Приз", перед участниками вставал тяжёлый выбор — подарок в чёрном ящике или всё-таки деньги. Причём сумма, которую предлагал Якубович, увеличивалась с каждой минутой. Вспомнили самые смешные и абсурдные случаи, когда участники явно делали неправильный выбор.

Кабачок

Кадры из видео © YouTube / Первый канал

Один из самых резонансных случаев, связанных с неожиданными подарками, произошёл совсем недавно. В честь 100-летия Республики Коми в выпуске от 24 сентября 2021 года принимали участие заслуженные работники Севера. Одним из них оказался шахтёр на пенсии Юрий. Когда наступила очередь мужчины крутить барабан, на нём выпал сектор "Приз". Юрий решил открыть чёрный ящик, но внутри его ждали кабачок и бутылка водки. Такие подарки зрители не оценили: "Жаль, что заслуженный северянин выиграл бутылку водки. Его незаслуженно унизили", — написал Valerijs Misanins.

Тыква и скакалка

Кадры из видео © YouTube / Dima Xavan

Подарок — это прежде всего внимание и напоминание об одном из самых счастливых моментов жизни. И такое нельзя променять даже на 40 тысяч рублей, которые предлагал Якубович. Правда, уже через несколько минут игрок выяснил, что в ящике лежали тыква и скакалка. Может, всё-таки стоило принять предложение ведущего? Но, если парень и расстроился, виду он не подал: "Я очень рад, что выиграл тыковку и прыгалку, потому что никакие деньги не сравнятся с памятью".

Эспандер

Кадры из видео © YouTube / Leonid Marmeladov

Когда Якубовичу вынесли ящик с подарком, он в него заглянул и многозначительно сказал участнику: "Обещайте, что у вас останется хорошее настроение". Ведущий предлагал молодому человеку 70 тысяч рублей, но тот всё равно выбрал приз. Внутри оказался... эспандер. Судя по всему, участник капитал-шоу не расстроился — шутка продюсеров его только повеселила.

Сушёный подсолнух

Кадры из видео © YouTube / RosTeleRadio Production

В начале нулевых на шоу пришёл рабочий завода из Медногорска. Когда на барабане выпал сектор "Приз", Якубович сразу же начал повышать ставку. Так, от одной тысячи сумма поднялась до 70. Но герой решил не мелочиться — он привёз с Урала целую гору подарков для создателей шоу и уезжать с деньгами ему не хотелось. Нужно было видеть его лицо, когда из чёрного чемодана ведущий достал сушёный подсолнух.

Банка мёда... с сюрпризом

Кадры из видео © YouTube / Первый канал

Этот случай заметно выбивается из ряда — и в лучшую сторону. Когда очередной участнице выпал сектор "Приз", она уже тогда вспомнила, что в ящике часто попадаются какие-то безделушки. Тем не менее вместо 30 тысяч она всё-таки решила взять именно приз — что-то ей подсказывало, что это правильный выбор. Но, когда Якубович достал из ящика... мёд, выражение лица женщины было красноречивее всяких слов. Благо, это был всего лишь розыгрыш — в комплекте с банкой шли ключи от автомобиля.