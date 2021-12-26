Умер лауреат Нобелевской премии мира архиепископ Десмонд Туту
Президент ЮАР назвал его "патриотом, которому не было равных", а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва".
Десмонд Туту © ТАСС / Zuma / Roger Sedres
В Кейптауне на 91-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту. Об этом сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР).
"Архиепископ Туту, последний оставшийся в живых южноафриканский лауреат Нобелевской премии мира, скончался в Кейптауне в возрасте 90 лет", — говорится в сообщении.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования родным и близким Туту. Он назвал архиепископа "патриотом, которому не было равных", а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва".
"Человек выдающегося интеллекта, честности и непобедимости против сил апартеида, он также был ласков и уязвим в своём сочувствии к тем, кто пострадал от притеснений, несправедливости и насилия при апартеиде, а также к притеснённым и угнетённым людям по всему миру", — подчеркнул президент.
Накануне Лайф сообщал, что на 87-м году жизни скончался писатель и общественный деятель, возглавлявший Российский детский фонд и Фонд защиты детей, Альберт Лиханов.
Комментариев: 0