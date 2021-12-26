Умер лауреат Нобелевской премии мира архиепископ Десмонд Туту

В Кейптауне на 91-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту. Об этом сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР).

"Архиепископ Туту, последний оставшийся в живых южноафриканский лауреат Нобелевской премии мира, скончался в Кейптауне в возрасте 90 лет", — говорится в сообщении.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования родным и близким Туту. Он назвал архиепископа "патриотом, которому не было равных", а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва".