НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умер лауреат Нобелевской премии мира архиепископ Десмонд Туту

Президент ЮАР назвал его "патриотом, которому не было равных", а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва".

26 декабря, 08:24
<p>Десмонд Туту © ТАСС / Zuma / Roger Sedres</p>

Десмонд Туту © ТАСС / Zuma / Roger Sedres

В Кейптауне на 91-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту. Об этом сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР).

"Архиепископ Туту, последний оставшийся в живых южноафриканский лауреат Нобелевской премии мира, скончался в Кейптауне в возрасте 90 лет", — говорится в сообщении.

Создатель ботокса Алан Скотт умер в возрасте 89 лет

Создатель ботокса Алан Скотт умер в возрасте 89 лет

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования родным и близким Туту. Он назвал архиепископа "патриотом, которому не было равных", а также "принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва".

"Человек выдающегося интеллекта, честности и непобедимости против сил апартеида, он также был ласков и уязвим в своём сочувствии к тем, кто пострадал от притеснений, несправедливости и насилия при апартеиде, а также к притеснённым и угнетённым людям по всему миру", — подчеркнул президент.

Накануне Лайф сообщал, что на 87-м году жизни скончался писатель и общественный деятель, возглавлявший Российский детский фонд и Фонд защиты детей, Альберт Лиханов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1