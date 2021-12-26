Аналитик Юшков объяснил упрёки Запада в адрес "Газпрома" нежеланием признать свою вину
Тем самым Европа перекладывает ответственность, хотя в энергокризисе виноваты именно западные политики.
Фото © ТАСС / Виталий Тимкив
Наиболее удобный вариант — обвинить Россию. К тому же европейцы давно привыкли её демонизировать, поэтому почва для подобных выпадов в адрес Москвы благоприятная. Так прокомментировал эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обвинения Запада в адрес "Газпрома" о якобы недостаточных объёмах поставок газа.
"Самый простой вариант — свалить всё на Россию, на "Газпром". Потому что это привычно для европейцев. И, самое главное, если не "Газпром" виноват, то, получается, сами европейские политики виноваты в сложившейся ситуации. Надо тогда признавать, что была неправильная энергетическая политика, что надо проводить какие-то реформы, отказываться от ускоренного энергоперехода — то есть признавать свою вину. Но никто этого делать не хочет", — пояснил Юшков в беседе с RT.
Ранее "Газпром" назвал враньём все обвинения Запада в недостаточных поставках газа из России в ЕС. А президент России Владимир Путин подчеркнул, что компания поставляет весь объём газа, который запрашивается по имеющимся контрактам. Кроме того, увеличена поставка топлива "в дальнее зарубежье и Европу в целом". По словам главы государства, это единственная организация в мире, которая "так себя ведёт".
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