Аналитик Юшков объяснил упрёки Запада в адрес "Газпрома" нежеланием признать свою вину

Наиболее удобный вариант — обвинить Россию. К тому же европейцы давно привыкли её демонизировать, поэтому почва для подобных выпадов в адрес Москвы благоприятная. Так прокомментировал эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обвинения Запада в адрес "Газпрома" о якобы недостаточных объёмах поставок газа.

"Самый простой вариант — свалить всё на Россию, на "Газпром". Потому что это привычно для европейцев. И, самое главное, если не "Газпром" виноват, то, получается, сами европейские политики виноваты в сложившейся ситуации. Надо тогда признавать, что была неправильная энергетическая политика, что надо проводить какие-то реформы, отказываться от ускоренного энергоперехода — то есть признавать свою вину. Но никто этого делать не хочет", — пояснил Юшков в беседе с RT.