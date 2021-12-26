Врач Тяжельников назвал самые опасные подарки для ребёнка на Новый год

При выборе новогоднего подарка ребёнку важно учитывать его возраст. Для малышей не стоит покупать конструкторы с мелкими и острыми деталями, советует главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Мы знаем много неприятных историй с детскими магнитными конструкторами, когда ребёнок глотает детали, шарики, в пищеводе они соединяются и создают большую опасность для жизни. В этой связи опасны любые конструкторы с мелкими, а также острыми деталями. Маленькие дети всё тянут в рот, и это надо учитывать при выборе игрушек", — пояснил он в беседе с РИА "Новости".

Врач предупредил, что летающие и стреляющие игрушки тоже могут быть травмоопасными, поэтому в них лучше играть вместе с ребёнком. Наборы для опытов — отличный подарок для юных экспериментаторов, там применяются безопасные для детей вещества, однако использовать их нужно строго по инструкции, иначе игра может привести к неприятным последствиям. Мягкие, резиновые и пластмассовые игрушки тоже могут таить в себе опасность.

"Нужно очень тщательно проверять их качество. В состав низкокачественных игрушек могут входить мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. Некачественную игрушку можно распознать по резкому химическому запаху, ярко-ядовитым расцветкам. Но для гарантии безопасного выбора нужно требовать от продавца сертификат качества", — рассказал Тяжельников.