Офтальмологи назвали витамины для профилактики конъюнктивита, глаукомы и катаракты
При нехватке некоторых микроэлементов зрение падает и может возникнуть воспаление слизистой.
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Без достаточного потребления полезных веществ глаза становятся уязвимым органом и можно легко подцепить инфекцию. Чтобы не стать жертвой постоянных конъюнктивитов, офтальмологи советуют включить в рацион продукты, содержащие витамин А. Он также способствует увлажнению глаз и защищает роговицу от пересыхания, пишет издание МК.
Для улучшения состояния сосудов глаз необходимы и витамины группы B. Они обладают антиоксидантными свойствами и могут стать отличной профилактикой развития глаукомы и катаракты. При нехватке этих веществ глаза устают и пересыхают. Кроме того, у пациентов с катарактой наблюдается острый дефицит витамина С. Его тоже следует включить в рацион, он способен надолго отсрочить наступление возрастной дальнозоркости.
Ранее Лайф предупредил, что частое употребление мандаринов может привести к проблемам с печенью, поскольку норма фруктозы в день составляет не более 40 граммов. В количественном значении это не более четырёх-пяти штук.
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