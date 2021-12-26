Офтальмологи назвали витамины для профилактики конъюнктивита, глаукомы и катаракты

Без достаточного потребления полезных веществ глаза становятся уязвимым органом и можно легко подцепить инфекцию. Чтобы не стать жертвой постоянных конъюнктивитов, офтальмологи советуют включить в рацион продукты, содержащие витамин А. Он также способствует увлажнению глаз и защищает роговицу от пересыхания, пишет издание МК.

Для улучшения состояния сосудов глаз необходимы и витамины группы B. Они обладают антиоксидантными свойствами и могут стать отличной профилактикой развития глаукомы и катаракты. При нехватке этих веществ глаза устают и пересыхают. Кроме того, у пациентов с катарактой наблюдается острый дефицит витамина С. Его тоже следует включить в рацион, он способен надолго отсрочить наступление возрастной дальнозоркости.