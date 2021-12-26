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Политолог Мезюхо раскрыл цель признания Кулебы о доминировании России в Азовском море

По мнению эксперта, комментарии подобного рода только вредят налаживанию российско-украинских отношений.

26 декабря, 11:16

Фото © Shutterstock

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о доминировании России в Азовском море, хочет искусственно обострить ситуацию, считает политолог Иван Мезюхо.

"То, что у России существует военно-морское преимущество над Украиной, — это очевидно, это не секретная информация. К сожалению, украинский чиновник продолжает переваривать фейки западных изданий о якобы планах по российскому вторжению на Украину", — передаёт слова Мезюхо телеканал RT.

По мнению политолога, подобные комментарии не способствуют улучшению российско-украинских отношений, а только вредят климату межгосударственных контактов двух стран.

Глава МИД Украины Кулеба признал доминирование России в Азовском море

Глава МИД Украины Кулеба признал доминирование России в Азовском море

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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