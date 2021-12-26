Политолог Мезюхо раскрыл цель признания Кулебы о доминировании России в Азовском море

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о доминировании России в Азовском море, хочет искусственно обострить ситуацию, считает политолог Иван Мезюхо.

"То, что у России существует военно-морское преимущество над Украиной, — это очевидно, это не секретная информация. К сожалению, украинский чиновник продолжает переваривать фейки западных изданий о якобы планах по российскому вторжению на Украину", — передаёт слова Мезюхо телеканал RT.

По мнению политолога, подобные комментарии не способствуют улучшению российско-украинских отношений, а только вредят климату межгосударственных контактов двух стран.