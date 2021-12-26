Игорь Матвиенко объяснил опасность песен про наркотики для детей тем, что они "капают на мозги". Фото © LIFE

Нужно оградить детей от песен, в которых воспевается употребление наркотиков, потому что у людей, даже у взрослых, зачастую нет чёткой позиции, они подвержены влиянию внешних факторов, и если вот такие треки будут постоянно "капать на мозги" подросткам, это приведёт к печальным последствиям, считает композитор, заслуженный артист России Игорь Матвиенко.

"У меня недавно была очень интересная встреча с одним человеком. Лет семь своей жизни он просидел на героине и потом каким-то чудом соскочил. Теперь открывает рехабы для наркоманов по всей стране. Вот я задал вопрос: "Поют про наркотики — реклама это или просто рок-н-ролл?" Он говорит, конечно, это реклама. И сейчас совершенно другие наркотики. Всё это наркотическое движение сейчас в виде игры устроено. Эти все закладки в Интернете, в даркнете, нужно найти. И детьми, подростками забиты наши тюрьмы, вот такой молодёжью. И, конечно, шоу-бизнес это всё подогревает", — рассказал композитор в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

По его мнению, общество очень сильно влияет на человека и его взгляды. Сейчас идеалом женской фигуры считается стройное и подтянутое тело, но если, например, Илон Маск захочет это изменить, ему потребуется миллиардов десять долларов, чтобы это сделать и возвести в культ новый идеал. Поэтому, если дети постоянно слушают артиста, всё творчество которого заключается в мысли, что закинуться наркотиками — это очень круто, конечно, это повлияет на желание ребёнка попробовать запрещённые вещества. Эта реклама будет "капать на мозги" и добьётся своего.

По мнению Игоря Матвиенко, треки, в которых употребляется мат и постоянно поднимается тема секса, тоже нужно подвергать цензуре. Об этом и о том, что сегодня сильнее всего влияет на молодёжь, он рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать!". Смотрите по ссылке.