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Экс-президент Греции Каролос Папульяс умер в возрасте 92 лет

Он руководил страной с 2005 года на протяжении десяти лет.

26 декабря, 10:54
<p>Каролос Папульяс. Фото © <a href="https://www.amna.gr/home/article/611518/Apebiose-o-proin-PtD-Karolos-Papoulias" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Афинское Македонское агентство новостей</a></p>

Каролос Папульяс. Фото © Афинское Македонское агентство новостей

В возрасте 92 лет скончался экс-президент Греции Каролос Папульяс. Причина смерти политика не уточняется, сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

Папульяс правил страной с 2005 года на протяжении десяти лет. В подростковом возрасте он участвовал в Великой Отечественной войне в движении Сопротивления и позже был награждён юбилейными медалями по случаю годовщины со Дня Победы.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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