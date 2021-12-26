Экс-президент Греции Каролос Папульяс умер в возрасте 92 лет
Он руководил страной с 2005 года на протяжении десяти лет.
Каролос Папульяс. Фото © Афинское Македонское агентство новостей
В возрасте 92 лет скончался экс-президент Греции Каролос Папульяс. Причина смерти политика не уточняется, сообщает Афинское Македонское агентство новостей.
Папульяс правил страной с 2005 года на протяжении десяти лет. В подростковом возрасте он участвовал в Великой Отечественной войне в движении Сопротивления и позже был награждён юбилейными медалями по случаю годовщины со Дня Победы.
Ранее в Белоруссии умер старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин. Ему было 105 лет. Звезду Героя Мичурин получил в 23 года — за отважную оборону во время советско-финской войны. Он остался один с тремя пулемётами против наступающих войск и сумел удержать рубеж.
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