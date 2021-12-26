Экс-президент Греции Каролос Папульяс умер в возрасте 92 лет

В возрасте 92 лет скончался экс-президент Греции Каролос Папульяс. Причина смерти политика не уточняется, сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

Папульяс правил страной с 2005 года на протяжении десяти лет. В подростковом возрасте он участвовал в Великой Отечественной войне в движении Сопротивления и позже был награждён юбилейными медалями по случаю годовщины со Дня Победы.