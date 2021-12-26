The Telegraph: Следующий год для Байдена будет хуже "катастрофического" 2021-го

Следующий год станет для президента США Джо Байдена тяжелее 2021-го, который вместо ожидаемого возрождения Соединённых Штатов обернулся для страны катастрофой. Об этом сообщает The Telegraph.

"Байден весь год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события, которая не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году", — заявил в своей публикации журналист Кон Кафлин.

Он подчеркнул, что американский лидер не оказал должного сопротивления Китаю на международной арене, в частности по вопросу происхождения коронавируса и ситуации в Гонконге и Синьцзяне. Кроме того, Кафлин считает, что Россия в 2022 году воспользуется слабостью США, чтобы укрепить свои позиции в Европе.

Журналист также затронул тему вывода войск НАТО из Афганистана, обернувшегося международным скандалом.

"Теперь, благодаря необдуманному уходу Байдена, Запад больше не имеет возможности отслеживать деятельность исламистских террористических групп, а бесценные минеральные богатства Афганистана оказались в руках Пекина", — говорится в статье.

Так, из-за промахов Байдена Запад вынужден признать серьёзную нехватку лидерства и политической воли, а обстановка в мире стала куда более опасной, резюмировал Кафлин.