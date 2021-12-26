Политолог Марков рассказал о страхе Германии из-за американских санкций против России
По его мнению, рестрикции негативно влияют на Европу и разрушают устоявшиеся торговые связи.
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В Германии не готовы однозначно поддержать США в обвинениях против России о якобы готовящемся нападении на Украину. Немецкие власти боятся, что Вашингтон будет использовать эту информацию, чтобы ввести новые антироссийские санкции. А те ощутимо бьют по экономике самой Германии. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.
"Но самое главное, что власти Германии очень опасаются, что вот эта информация, которая запускается США, будет использована для резкого ухудшения отношений с Россией и для введения санкций в том числе", — пояснил он.
По его словам, Россия выступает одним из основных торговых партнёров Европы, поэтому американское санкционное давление не может не сказаться на экономических связях стран. Но нельзя забывать, что Германия вынуждена участвовать в информационной войне против России, отметил Марков, потому что немецкие спецслужбы во многом контролируются американцами.
Напомним, американские власти заявили о заинтересованности в партнёрстве с Германией в вопросе экономических мер против Москвы в случае якобы возможной "агрессии" России в отношении Украины. А глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что Россия "заплатит высокую цену" за якобы готовящееся нападение. Впрочем, ряд ведущих стран Евросоюза уже выступили против введения санкций в отношении России.
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