Политолог Марков рассказал о страхе Германии из-за американских санкций против России

В Германии не готовы однозначно поддержать США в обвинениях против России о якобы готовящемся нападении на Украину. Немецкие власти боятся, что Вашингтон будет использовать эту информацию, чтобы ввести новые антироссийские санкции. А те ощутимо бьют по экономике самой Германии. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Но самое главное, что власти Германии очень опасаются, что вот эта информация, которая запускается США, будет использована для резкого ухудшения отношений с Россией и для введения санкций в том числе", — пояснил он.