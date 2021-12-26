Германия ужесточит политику экспорта вооружений

В ФРГ намерены пересмотреть политику в области экспорта вооружений в сторону ужесточения критериев поставок. Об этом в беседе с DPA рассказала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"В рамках коалиции мы чётко дали понять, что заново проверим политику экспорта вооружений прошлых лет. Поэтому мы работаем над законом, который ещё более чётко будет регулировать критерии возможности поставок", — уточнила она.