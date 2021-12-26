Германия ужесточит политику экспорта вооружений
Решение о пересмотре правил экспорта оружия страна приняла из-за попыток Киева его приобрести.
Фото © Getty Images / Alexander Koerner
В ФРГ намерены пересмотреть политику в области экспорта вооружений в сторону ужесточения критериев поставок. Об этом в беседе с DPA рассказала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"В рамках коалиции мы чётко дали понять, что заново проверим политику экспорта вооружений прошлых лет. Поэтому мы работаем над законом, который ещё более чётко будет регулировать критерии возможности поставок", — уточнила она.
Напомним, что ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично наложила вето на поставки вооружений Украине. Тогда министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Меркель в блокировке поставок "смертоносного оружия" по договору с НАТО.
Комментариев: 0