Врач Ли перечислила четыре признака высокого холестерина

Повышенный холестерин не имеет ярко выраженных симптомов, однако специалисты выделяют четыре основных признака, которые могут указывать на опасное состояние здоровья. Об этом пишет британское издание Daily Express.

Как рассказала доктор Дебора Ли, первое, что может броситься в глаза, — это роговичная дуга. Так называется состояние, при котором на периферии роговицы появляются сероватые или белёсые отложения. Как правило, они характерны для пожилых, но если наблюдаются у людей младше 40 лет, то это повод обратиться к врачу.

Во-вторых, это ксантелазма — желтоватые отложения жира, скапливающегося под кожей на внутренних сторонах верхнего и нижнего века. Такие признаки чаще всего появляются вокруг глаз и носа и выглядят симметричными. Отмечается, что они безвредны для человека, но могут говорить о повышенном холестерине.

Третий симптом — это контрактура Дюпюитрена, или же деформация кисти руки, при которой происходит перерождение сухожилий четвёртого и пятого пальцев на ладонях. В результате человеку сложно ими двигать. Причём ситуация может усугубиться настолько, что произойдёт полная деформация пальцев.

Последний признак повышенного холестерина — плохо прощупываемый пульс на запястьях. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу, который прослушает артерию и в случае, если она заблокирована, определит ненормальные звуки, называемые шумами.