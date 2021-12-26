Талибы рекомендовали США не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Боевики пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан"* призвали США не вмешиваться во внутренние афганские дела и заявили, что при необходимости готовы к сопротивлению. Об этом сообщил замглавы МИД во временном правительстве талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"Я хотел бы предупредить Соединённые Штаты, чтобы они не вмешивались во внутренние дела Афганистана", — передаёт его слова афганский телеканал 1TV.

Как отметил замглавы МИД, "никто не должен думать, что афганцы устали от войны и не в состоянии себя защитить", и добавил, что "в случае необходимости афганцы ещё 40 лет смогут оказывать сопротивление" агрессору. При этом Станикзай подчеркнул, что с момента прихода талибов к власти в Кабуле "Афганистан впервые за последние десятилетия стал принимать собственные, независимые решения".

Ранее в МИД Турции назвали преждевременным признание правительства талибов в Афганистане. Анкара советует сделать кабмин инклюзивным по этническим и политическим вопросам.