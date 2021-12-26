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Талибы рекомендовали США не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Замглавы МИД во временном кабмине подчеркнул, что в случае необходимости афганцы ещё 40 лет смогут оказывать сопротивление агрессору.

26 декабря, 10:17
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/RichardEngel/status/1462017366838202372/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@RichardEngel</a></p>

Фото © Twitter / @RichardEngel

Боевики пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан"* призвали США не вмешиваться во внутренние афганские дела и заявили, что при необходимости готовы к сопротивлению. Об этом сообщил замглавы МИД во временном правительстве талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"Я хотел бы предупредить Соединённые Штаты, чтобы они не вмешивались во внутренние дела Афганистана", — передаёт его слова афганский телеканал 1TV.

Как отметил замглавы МИД, "никто не должен думать, что афганцы устали от войны и не в состоянии себя защитить", и добавил, что "в случае необходимости афганцы ещё 40 лет смогут оказывать сопротивление" агрессору. При этом Станикзай подчеркнул, что с момента прихода талибов к власти в Кабуле "Афганистан впервые за последние десятилетия стал принимать собственные, независимые решения".

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Ранее в МИД Турции назвали преждевременным признание правительства талибов в Афганистане. Анкара советует сделать кабмин инклюзивным по этническим и политическим вопросам.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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