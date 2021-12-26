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Очередь из 100 фур образовалась на границе Калининградской области с Литвой

За минувшие сутки МАПП Чернышевское на въезд с литовской стороны оформил 311 грузовиков, что в два раза превышает мощность пропускного пункта.

26 декабря, 10:07

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

На въезд в Калининградскую область из Литвы на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Чернышевское – Кибартай образовалась огромная очередь из более чем 100 грузовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя калининградской областной таможни Оксану Иванову.

"Резкий рост числа грузовиков, следующих в Калининградскую область из Литвы, отмечается в последние три дня. Сейчас в очереди на въезд в регион из Литвы находится порядка 100 грузовиков, и не исключено, что их количество будет расти", — уточнила она.

По словам Ивановой, за минувшие сутки МАПП Чернышевское на въезд с литовской стороны оформил 311 грузовиков, что в два раза превышает мощность пропускного пункта.

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Ранее сообщалось, что более 30 автомобилей оказались в снежном плену в Башкирии, на которую сегодня обрушилась сильнейшая метель.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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