НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Японии произошло землетрясение магнитудой в 6,0

Предупреждений об угрозе возникновения цунами не зафиксировано, да и информации о пострадавших нет.

26 декабря, 09:54
<p>Япония. Фото © Pexels</p>

Япония. Фото © Pexels

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от острова Миякодзима на юго-западе Японии, угрозы цунами нет.

Известно, что толчки зафиксировали в 17:26 по местному времени (11:26 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало, сообщили в главном метеорологическом агентстве страны.

А ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло недалеко от Фиджи. Сведений о пострадавших также не поступало, да и угроза цунами не объявлялась.

Несколько человек пострадали при сильном землетрясении в Перу

Несколько человек пострадали при сильном землетрясении в Перу

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1