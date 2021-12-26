В Японии произошло землетрясение магнитудой в 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от острова Миякодзима на юго-западе Японии, угрозы цунами нет.

Известно, что толчки зафиксировали в 17:26 по местному времени (11:26 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало, сообщили в главном метеорологическом агентстве страны.