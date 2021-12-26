В Японии произошло землетрясение магнитудой в 6,0
Предупреждений об угрозе возникновения цунами не зафиксировано, да и информации о пострадавших нет.
Япония. Фото © Pexels
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от острова Миякодзима на юго-западе Японии, угрозы цунами нет.
Известно, что толчки зафиксировали в 17:26 по местному времени (11:26 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало, сообщили в главном метеорологическом агентстве страны.
А ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло недалеко от Фиджи. Сведений о пострадавших также не поступало, да и угроза цунами не объявлялась.
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