Сенатор Цеков озвучил ответное требование к ЕС, захотевшему взыскать с России €290 млрд

Импортозамещение было и является ответом на санкции ЕС, введённые против России, поэтому Европейский союз не имеет ни морального, ни юридического права требовать какой-либо компенсации. Такое заявление сделал член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

"У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить её сами", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Сенатор подчеркнул, что если Евросоюз рассчитывает получить от России компенсацию ущерба, то в таком случае сперва Запад должен выплатить Москве около одного триллиона долларов в качестве компенсации потерь из-за рестрикций.