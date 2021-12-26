Сенатор Цеков озвучил ответное требование к ЕС, захотевшему взыскать с России €290 млрд
Только после его исполнения Запад может рассчитывать на то, что Москва компенсирует ущерб, подчеркнул он.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото © ТАСС / Николай Галкин
Импортозамещение было и является ответом на санкции ЕС, введённые против России, поэтому Европейский союз не имеет ни морального, ни юридического права требовать какой-либо компенсации. Такое заявление сделал член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
"У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить её сами", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Сенатор подчеркнул, что если Евросоюз рассчитывает получить от России компенсацию ущерба, то в таком случае сперва Запад должен выплатить Москве около одного триллиона долларов в качестве компенсации потерь из-за рестрикций.
Напомним, сегодня утром стало известно, что Евросоюз подал на Россию жалобу во Всемирную торговую организацию, оценив свои потери из-за импортозамещения в €290 млрд.
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