Названы пять мест в доме, которые намного грязнее унитаза
В среднем на квадратном сантиметре лидера списка может находиться до 11,4 миллиона бактерий.
Фото © Pixabay
Холодильник — прекрасное место для размножения бактерий, об этом пишут пользователи китайского портала WeChat. Из-за низкой температуры в нём замечательно себя чувствуют психрофильные бактерии. Они проникают в продукты, и это может стать причиной плохого самочувствия человека.
"В среднем на квадратном сантиметре может находиться до 11,4 миллиона бактерий, что намного больше, чем на сиденье унитаза!" — рассказывают пользователи. В перечень грязных мест в доме вошла и стиральная машина, в барабане которой появляется кишечная палочка и плесень.
Третье место занял кондиционер. Если не уделять времени его очистке, то в нём быстро скопятся вредные микроорганизмы. Они вызывают у жильцов хронический и на первый взгляд беспричинный насморк. Затем идёт душевая насадка, которая помимо плесени обрастает и колониями бактерий. И наконец — кухонная вытяжка. Обычно грязь на ней видно невооружённым взглядом.
Ранее Лайф писал, что россияне в 2021 году стали чаще заводить в качестве домашних питомцев небольших собак. В частности, выросла популярность такой породы, как вельш-корги пемброк. Из-за небольшого размера их удобно держать дома, а благодаря высокоразвитому интеллекту эти собаки не будут сильно докучать хозяину.
Комментариев: 0