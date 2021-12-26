Названы пять мест в доме, которые намного грязнее унитаза

Холодильник — прекрасное место для размножения бактерий, об этом пишут пользователи китайского портала WeChat. Из-за низкой температуры в нём замечательно себя чувствуют психрофильные бактерии. Они проникают в продукты, и это может стать причиной плохого самочувствия человека.

"В среднем на квадратном сантиметре может находиться до 11,4 миллиона бактерий, что намного больше, чем на сиденье унитаза!" — рассказывают пользователи. В перечень грязных мест в доме вошла и стиральная машина, в барабане которой появляется кишечная палочка и плесень.

Третье место занял кондиционер. Если не уделять времени его очистке, то в нём быстро скопятся вредные микроорганизмы. Они вызывают у жильцов хронический и на первый взгляд беспричинный насморк. Затем идёт душевая насадка, которая помимо плесени обрастает и колониями бактерий. И наконец — кухонная вытяжка. Обычно грязь на ней видно невооружённым взглядом.