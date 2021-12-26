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В Красноярске ввели режим "чёрного неба"

Жителям рекомендуется уделить внимание профилактике поступления в организм вредных химических веществ и ограничить на некоторое время пребывание на улице.

26 декабря, 09:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Красноярске объявлен режим "чёрного неба". По данным Роспотребнадзора, пять из семи проб воздуха, которые взяли там сегодня, 26 декабря, показали превышение уровня загрязнения.

"Зарегистрировано превышение предельно допустимых максимально разовых концентраций в пяти пробах: по взвешенным веществам — в 1,2 раза, по оксиду азота — в 2,8 раза, по диоксиду азота — в 2,6 раза, по взвешенным частицам РМ10 — в 1,9 раза, по взвешенным частицам РМ2.5 — в 3,4 раза", — говорится в сообщении.

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Жителям Красноярска рекомендуется уделить внимание профилактике поступления в организм вредных химических веществ, а также ограничить на некоторое время пребывание на улице.

Ранее глава Минприроды Козлов назвал 35 городов России с наиболее загрязнённым воздухом. В 2022 году их могут включить в программу обновлённого федерального проекта "Чистый воздух", уточнил он.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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