Юрист Соловьёв рассказал, чем опасна схема с увольнением для индексации пенсии

Работающие пенсионеры нашли способ индексации своей пенсии. Они увольняются, ждут, пока Пенсионный фонд пересчитает выплаты, а затем возвращаются на прежнее место работы. По словам заслуженного юриста России и доктора юридических наук Ивана Соловьёва, подобная схема лишь на первый взгляд не противоречит закону, а к тому же несёт в себе определённые риски.

"Такая схема невозможна без согласования пенсионером всей этой истории со своим работодателем. Если пенсионер сам придумает такую схему, уволится, а работодатель будет против этого — уволить-то он его уволит, но не возьмёт на работу снова. Таким образом, человек потеряет место работы, что, конечно, для работающего пенсионера сродни катастрофе", — отметил эксперт в беседе с Ura.ru.

По словам юриста, придуманная пенсионерами схема не совсем добросовестная. Если граждане будут злоупотреблять ею, это может привести к потере средств из государственного бюджета. В этом случае Пенсионный фонд и трудовая инспекция могут начать судебное разбирательство в целях переквалификации трудовых отношений между работодателем и пенсионером.