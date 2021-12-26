Учёные раскрыли главную опасность эволюционировавшего альфа-штамма

Штамм коронавируса "альфа" эволюционировал и начал вырабатывать больше "белков-антагонистов", которые сводят на нет работу врождённого иммунитета человека, кстати, такие же мутации выявили у "дельты" и "омикрона", сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Всё дело в том, что белки — N, Orf6 и Orf9b — позволяют избегать "датчики", находящиеся в клетках дыхательных путей человека. Благодаря этим "датчикам" клетки своевременно начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение в организм вируса.

"Это новое открытие первым выявило эволюцию повышенной экспрессии белка-антагониста в каком-либо вирусе и первым указывает на мутации в SARS-CoV-2, которые повышают контагиозность, но без участия шиповидного белка (вируса)", — говорится в заявлении на сайте Университетского колледжа Лондона, который провёл это исследование совместно со специалистами из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

По словам учёных, из-за этих изменений альфа-штамм уклоняется от иммунного ответа лучше, чем "дикий" — немутировавший — вариант коронавируса. В ходе предварительного исследования команда определила, что некоторые мутации в регуляторных участках SARS-CoV-2, обнаруженные в "альфе", присутствуют в штаммах "дельта" и "омикрон". Однако контагиозность этих штаммов, скорее всего, преимущественно проистекает из мутаций в шиповидном белке, отмечается в релизе.