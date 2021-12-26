Певицу Maeta во время съёмки клипа укусила за лицо змея

Видео © Instagram / maetasworld

Американскую певицу Maeta во время съёмок клипа за подбородок укусила змея. Видео с произошедшим звезда выложила в своём инстаграме.

В кадре видно, что девушка лежит на полу, а по её груди ползает чёрная змея. В момент, когда к артистке подносят другую, первая неожиданно кусает её за подбородок.

"Вот на что я готова пойти ради съёмок клипов для вас", — посмеялась над произошедшим в подписи к посту певица.

Судя по всему, принимавшие участие в создании клипа животные были неядовитыми и здоровью певицы сейчас ничего не угрожает.