Певицу Maeta во время съёмки клипа укусила за лицо змея
Видео с инцидентом звезда выложила в своём инста-блоге.
Фото © Instagram / maetasworld
Видео © Instagram / maetasworld
Американскую певицу Maeta во время съёмок клипа за подбородок укусила змея. Видео с произошедшим звезда выложила в своём инстаграме.
В кадре видно, что девушка лежит на полу, а по её груди ползает чёрная змея. В момент, когда к артистке подносят другую, первая неожиданно кусает её за подбородок.
"Вот на что я готова пойти ради съёмок клипов для вас", — посмеялась над произошедшим в подписи к посту певица.
Судя по всему, принимавшие участие в создании клипа животные были неядовитыми и здоровью певицы сейчас ничего не угрожает.
Ранее Лайф рассказал, что змея обвила шею девочки и укусила за лицо в контактном зоопарке в Екатеринбурге. Администрация сообщила Лайфу, что такой случай произошёл впервые.
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