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"Модель!": Украинцы пришли в восторг от праздничного образа Юлии Тимошенко

Однако не обошлось и без хейтеров, которые напомнили о коррупции, процветающей на Украине.

26 декабря, 10:57
<p>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yulia_tymoshenko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yulia_tymoshenko</a></p>

© Instagram / yulia_tymoshenko

Лидер украинской политической партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко решила поздравить подписчиков своих соцсетей с Рождеством Христовым и наступающими праздниками и опубликовала фотографию в роскошном платье.

"Радостных праздников! Пусть всё будет хорошо, пусть сбываются мечты!" написала парламентарий.

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На фотографии Тимошенко предстала в белой вышиванке с красным узором. Талию подчеркнул белый пояс, а длинный хвост с выпущенными спереди прядями дополнил нежный образ депутата. Яркое фото оценили фоловеры Тимошенко, отметив её красоту.

"Вы не только умная, но и необыкновенно красивая женщина!" — написал один из пользователей.

"Модель! Вам нет возраста", — добавил другой.

Но нашлись и те, кто образ Юлии Тимошенко не оценил. Украинцы указали на то, что в стране процветает коррупция, из-за чего у простых граждан далеко не всегда есть деньги, чтобы ухаживать за собой так же, как нардеп.

Ранее Юлия Тимошенко сообщила, что Украина впервые за годы независимости оказалась на последнем месте в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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