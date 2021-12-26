Лидер украинской политической партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко решила поздравить подписчиков своих соцсетей с Рождеством Христовым и наступающими праздниками и опубликовала фотографию в роскошном платье.

"Радостных праздников! Пусть всё будет хорошо, пусть сбываются мечты!" — написала парламентарий.

На фотографии Тимошенко предстала в белой вышиванке с красным узором. Талию подчеркнул белый пояс, а длинный хвост с выпущенными спереди прядями дополнил нежный образ депутата. Яркое фото оценили фоловеры Тимошенко, отметив её красоту.

"Вы не только умная, но и необыкновенно красивая женщина!" — написал один из пользователей.

"Модель! Вам нет возраста", — добавил другой.

Но нашлись и те, кто образ Юлии Тимошенко не оценил. Украинцы указали на то, что в стране процветает коррупция, из-за чего у простых граждан далеко не всегда есть деньги, чтобы ухаживать за собой так же, как нардеп.