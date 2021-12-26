МЧС предупредило москвичей о метели и ветре с порывами до 17 м/с

В столице с трёх часов дня и до конца воскресенья будут наблюдаться сильная метель и ветер с порывами до 17 метров в секнду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 15:00 мск 26 декабря с сохранением до конца текущих суток местами в Москве ожидаются снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 метров в секунду. Гололедица", — уточнили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют автомобилистам передвигаться с меньшей скоростью, увеличить дистанцию между машинами и избегать опасных манёвров при движении. Также специалисты посоветовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.