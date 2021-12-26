"Зов Полярный звезды": Что известно о болезни северных народов, которую никто не может объяснить Болезнь, которую называют северным синдромом зомби, может спровоцировать сильный стресс у тех, кто сталкивается с ней впервые. 25 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Что такое "зов Полярной звезды"?

В конце XIX века русские этнографы зафиксировали распространённую среди северян экзотическую болезнь — мерячение. Жертвы недуга впадали в транс, пели песни на неизвестных языках, некоторые из них теряли самоконтроль и покорно выполняли чужие команды, некоторые (зачастую себе на погибель) шли за Полярной звездой, тонули в море или замерзали в тундре. Местные называли это формой "общения с духами", а учёные пытались найти своё объяснение происходящему.

За много лет наблюдений у некоторых народностей и этносов исследователи выделили ряд необъяснимых патологий. Филиппинский амок (немотивированная агрессия), среднерусское кликушество, малайская болезнь лата, имубакко у народа айны. Их всех объединяет привязка к определённому региону, а также симптомы: безрассудное поведение пациента, некоторое сходство с шизофренией. Но мерячение (или арктическая истерия) стоит особняком. Ареал распространения данной болезни ограничен с юга полярным кругом, а на севере — чем дальше, тем ярче выражены симптомы.

Человек в состоянии "мерячки" напоминает сумасшедшего и вошедшего в транс одновременно. Когда попытки научно обосновать появление этой болезни успехом не увенчались, некоторые исследователи стали предполагать, будто мерячение может быть переходной ступенью к статусу колдуна (нойда) или бесстрашного духа древнего воина, внезапно пробудившегося в обычном человеке.

Полярный зов

Северное сияние на Ямале. Фото © Getty Images / PLAT / Gamma-Rapho / Jean-Christophe

В 1792 году судно купца Рыбина завершало свой поход на Новую Землю. В трюме лежал его истощённый от цинги сын. В какой-то момент команда стала свидетелем северного сияния. Поморы, сопровождавшие экспедицию, отметили, что никогда ещё оно не было таким ярким. В это время больной сын Рыбина выскочил на палубу. Команда давно не видела его таким бодрым. Юноша кинулся к борту, раскидал всех, кто попытался его остановить, и, прыгнув в холодную воду, поплыл по направлению к Полярной звезде. Догнать и спасти сына Рыбина не удалось. Для поморов такое поведение не было редкостью, но у них никто такие случаи специально не фиксировал. Так Рыбин стал первым русским свидетелем "зова Полярной звезды".

В 1898 году на заре своей карьеры Руаль Амундсен чуть не погиб от рук матроса, поражённого "мерячкой", который схватил топор с намерением всех перебить и убежать за Полярной звездой. Знаменитый норвежец позже не раз наблюдал проявления этого синдрома в ходе экспедиций, но всякий раз объяснить внезапное помешательство членов экипажа никто не мог. На вторую половину XIX века и первую половину XX века пришёлся "бум мерячения". Одно из последних зафиксированных его проявлений случилось в 2007 году, когда старпом рыболовного судна, вернувшегося в Мурманск, по пути домой вышел из маршрутки и на две недели пропал в лесу, где его и нашли, истощённого и ничего не помнящего.

Болезнь женщин, шаманов и художников

Мерячение (арктическая истерия). Фото © Всеобщее достояние

То, что для приезжего человека выглядит жутко, для местных народов — обыденное явление. Якуты, юкагиры и эвенки чётко различают мерячение и сумасшествие. Первое — результат связи с "потусторонним", второе — слом психического аппарата. 65% северян обладают иммунитетом к арктической истерии, остальные 35% относятся к группе риска, из которой 5% обязательно накроет мерячение при встрече с полярным сиянием. Исследования психиатра Шварца показали, что вспышки красного полярного сияния провоцируют недуг, а в 1957 году учёные доказали, что некоторые формы полярного сияния идентичны ритмам человеческого мозга.

Интересно, что болезнь распространена как среди местного населения, так и среди русских полярников, оставшихся на Севере на долгий срок. Но у аборигенов к мерячению более склонны либо женщины, либо мужчины творческих профессий, либо носители шаманских способностей. Кстати, среди лапландцев в Финляндии и среди саамов на Кольском полуострове особенно высок процент заболеваний арктической истерией. До недавнего времени большинство жителей там практиковали магические ритуалы, которые приезжие называли не иначе как опасное колдовство.

Северное эхо

Врач-психиатр Андрей Карташов, побывавший в нескольких полярных экспедициях в середине 90-х, поясняет, что мерячение может стать следствием триггера, например испуга.

Проблема в том, что точно определить патогенез болезни не могут очень давно. Несколько лет назад появлялись материалы, что это нечто среднее между эпилепсией и сильным приступом тревожного расстройства, но доказать эту теорию оказалось непросто — болезнь довольно редкая Андрей Карташов Врач-психиатр

В нескольких публикациях ещё советских времён встречаются данные, что недобросовестные северяне пользовались синдромом в своих целях. Зная, кто среди односельчан склонен к "эхо-эффекту" (разновидность "мерячки"), провоцировали у человека приступ, после чего пользовались услугами безропотного тела с полностью подавленной волей и сознанием. Человек в трансе может повторять за говорящим любые слова, исполнять его приказы, игнорируя опасность. Случались и курьёзы.

Однажды (ещё во времена СССР) перед "тёмными народами" выступал местный партийный функционер. Это был первый митинг на Севере. Оратор говорил отрывисто, лозунгами. Он заметил, что треть зала повторяет за ним самые яркие фразы. Сначала партийный функционер обрадовался, решив, что это сознательные товарищи, но затем испугался, поняв, что толпа говорит бездумно и находится под действием "эхо-эффекта".

Одно из отделений роты Забайкальского казачьего полка во время строевого учения однажды начало повторять приказы командира, рассердив его и спровоцировав матерщину. Он был очень удивлён, услышав в ответ ту же самую ругань и угрозы. Этнолог Сергей Мицкевич отмечал, что процесс сознательного подталкивания человека в лапы недуга называется разимирячением. И особенно сильно этому были подвержены местные женщины. По некоторым данным, в "разимиряченном" состоянии северные женщины могли сделать всё, что прикажешь: бросить ребёнка на пол, проткнуть человека ножницами, взять в руки и положить в рот горячие угли, ударить кого-нибудь палкой или утюгом.

В стойбище оленеводов в районе озёр Ярато на полуострове Ямал. Фото © ТАСС / Сергей Черкашин

Неизлечимое заболевание и перевал Дятлова

Мерячение — сезонное заболевание, которое не лечится. Местные знают, что за человеком, впавшим в транс, нужен глаз да глаз. В таком состоянии больной может навредить и окружающим, и себе. Но что делать с теми, кого "зовёт" Полярная звезда? Ведь у них силы удесятеряются, и даже несколько взрослых и сильных мужчин зачастую не могут остановить подростка, "одержимого духом". Для этого просят помощи у шаманов, использующих успокоительное, содержащее тилитейку (Pyrola uniflora), в основе которой сильный нейротоксин, чертогон, или дедовник (Carlina vulgaris L), стародубку (Sibirica Patrin).

Также народные лекари используют спорынью — плесень, паразитирующую на пшенице. Арктической истерии подвержены люди с врождёнными сердечными заболеваниями, с повышенной возбудимостью, склонные к пограничному состоянию, а также эпилептики. Считается, что северные шаманы (особенно якуты и буряты) — одни из немногих, кто может укротить недуг. А после смерти главного местного шамана в деревне почти всегда наблюдается вспышка заболевания.

Многие авторитетные учёные относили "мерячку" к заболеваниям мозга и сосудов, а с начала прошлого века синдром изучал психиатр и основатель Института мозга Владимир Бехтерев. В советское время его исследования стали интересны власти с точки зрения управления людьми. В экспедицию на Кольский полуостров Бехтерев отправил своего ученика Александра Барченко, который добыл много интересных сведений об арктической истерии. Затем исследованиями Барченко заинтересовались чекисты, а в 1938 году его расстреляли. Данные, собранные учёным, сразу же засекретили. После этого по мерячению никогда не велось подробной статистики, что вызывает вопросы о природе происхождения этой болезни. С определённого времени феномен вообще ушёл с горизонта науки.

Александр Барченко (слева вверху) с участниками экспедиции на озере Ловозеро у "священного" лопарского подземного лаза. 1922 год. Фото © Всеобщее достояние

"Мерячкой", по данным некоторых советских учёных, могла объясняться и таинственная гибель группы Дятлова. Впавшие в состояние транса туристы могли выйти на холод и замёрзнуть насмерть.

Авторы Евгений Жуков